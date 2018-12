Ook de Haagdijk en Ginnekenweg gaan ‘bizzen’

Slagersvak volop in beweging, maar weinig animo voor vakoplei­ding

13:01 BREDA/KLUNDERT/ETTEN-LEUR - Werken in een slagerij? Jongeren staan er niet om te springen. Honderden vacatures worden niet opgevuld. Door te weinig aanmeldingen ligt de slagersopleiding in Goes dit jaar zelfs stil. Tegelijkertijd is het slagersvak volop in beweging: slagers bieden steeds meer creatieve en nieuwe producten naast een stukje vlees.