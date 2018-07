Ook dat gedrum boven Breda gehoord? Dit was de vliegende oorzaak

En dus zagen en hoorden woensdagavond mensen in en rond Breda een vrolijke bende over hun terras of achtertuin varen. In de BN DeStem-ballon, ook dat nog.

2000 drummers aan zee

Van het bijzondere feestje zijn filmpjes gemaakt. Die dienen ter promotie van Four Horizons – 2000 drummers aan zee, een spektakel dat op zondag 9 september gehouden wordt op het strand van Scheveningen. Het is een vervolg op 1000 drummers aan de Maas, dat Zuiderwijk in 1992 in Rotterdam organiseerde. Het wordt ook geafficheerd als een recordpoging met zoveel mogelijk drummers tegelijk optreden, maar dat is voor Cesar Zuiderwijk niet dé drijfveer. "We willen met 2000 drummers het stuk 'Four Horizons' spelen, dat is op zich al heel bijzonder." Of hij daarmee het Guinness Book of Records haalt, maakt hem niet zo veel uit.