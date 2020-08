Ook burgemeester Baarle-Hertog roept op tot dragen mondkapje in winkels Baarle-Nassau

BAARLE-HERTOG/BAARLE-NASSAU - Burgemeester Frans de Bont van het Belgische Baarle-Hertog vraagt aan mensen om ook in winkels in Baarle-Nassau een mondkapje te dragen. Dat schrijft hij donderdag in een coronaboodschap.

Hij zegt dat hij zich hiermee aansluit bij de oproep van de burgemeester van Baarle-Nassau. In de Belgische winkels in de grensenclave is het sinds een kleine twee weken verplicht om een mondmasker te dragen.

Door de enclaves is een bijzondere situatie ontstaan. In de Belgische delen van de plaats gelden andere regels dan in de Nederlandse delen. Het zorgt voor een verwarrende situatie. Verontruste ondernemers uit het grensdorp hadden gevraagd of er daarom een uitzondering kan worden gemaakt voor Baarle-Hertog.

Uitzonderingspositie

De burgemeester van de Belgische gemeente schrijft dat hij op 4 augustus de bizarre situatie bij de gouverneur van Antwerpen heeft aangekaart, maar een uitzonderingspositie is niet aan de orde. Een uitzonderingspositie zou voor Baarle-Hertog een gevaar in kunnen houden. ,,De drukte in ons centrum zal toenemen door verschuivingen van elders in de provincie naar ons dorp. Voor onze ondernemers kan dit een dankbare economische duw zijn, maar de opluchting zou mogelijk van korte duur zijn. Nogmaals, de volksgezondheid is prioriteit nummer één.”

De Belgische burgemeester roept ook op obstakels op de stoep te verwijderen zodat de anderhalve meter afstand houden maximaal gegarandeerd kan worden. Verder zal de gemeente Baarle-Hertog ijveren voor steunmaatregelen voor ondernemers die hun omzet zien teruglopen in die gemeente.

Gevrijwaard van COVID-19

De burgemeester van Baarle-Hertog meldt verder dat zijn gemeente voorlopig goed gevrijwaard blijft van COVID-19. Ook wijst hij erop dat iedereen het dorp in en uit mag zonder enige beperking maar dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden. ,,Iedereen blijft welkom in Baarle-Hertog. Er is geen enkel verbod om te winkelen, te wandelen, te fietsen, op café of restaurant te gaan in ons dorp.”

Tot dusver heeft de politie nog geen enkele boete uitgedeeld voor het niet-naleven van de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht en de avondklok. Eerst worden mensen hierop aangesproken maar de politie zal ook gaan controleren en beboeten als de regels niet worden nageleefd.

In zijn boodschap roept de burgemeester van Baarle-Hertog op tot een kordate en gezamenlijke aanpak.

