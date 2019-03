Ook Breda halteplaats van speciale Dinner Train

BREDA - Een hele trein afhuren voor 234 mensen om vervolgens twee uur lang door Nederland te rijden en samen een diner te nuttigen. Het kan sinds deze week. Maar met zijn tweeën een tafeltje reserveren in deze Dinner Train is ook mogelijk.

Het Dinner Train-concept bestaat al langer, maar is in een nieuw jasje gegoten. Een jaar lang vertrekt de trein achtereenvolgens vanuit 37 steden. Rotterdam kende deze week de primeur. Daar rijdt de trein tot en met 7 april. Daarna is Den Haag aan de beurt. Breda volgt pas in februari volgend jaar. Elke stad is zowel vertrek- als aankomstpunt en onderweg stopt de trein nergens.

AB InBev

Het nieuwe concept is ingegeven door een samenwerking tussen groothandel Bidfood en brouwerij AB InBev, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Breda zit. De bedrijven willen bier en spijs in de horeca nog meer op de kaart zetten. “We bieden samen een pakket aan waarbij bier en eten op elkaar afgestemd zijn. Ook gaan we trainingen verzorgen voor de horeca over welke bieren je het beste kunt combineren met welke gerechten,” aldus Wilco Heiwegen van AB Inbev.

Bierstijlen

In de Dinner Train wordt het eten verzorgd door Bidfood. Daar kan eventueel een bierarrangement bij worden genomen met verschillende Leffe-bieren van AB Inbev. “We hebben hier voor gekozen omdat er van Leffe verschillende bierstijlen zijn die goed met eten samen gaan,” aldus Heiwegen.

Mensen die met de trein mee willen, moeten van tevoren aangeven welk menu ze willen (á 59 euro per persoon). Er kunnen losse tafels worden gereserveerd, een hele coupé voor veertig mensen of dus de hele trein. De trein kent twee vertrektijden (17.00 of 19.30 uur) en rijdt van woensdag tot en met zondag. De trein is van Railpromo, dat in 2015 met 'restauranttreinen’ begon, destijds onder de naam Panorama Rail Restaurant.