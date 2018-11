Ook Breda geeft signaal af over kinderpardon, al is raad verdeeld

Unaniem was de raad echter niet. De fracties van VVD en CDA stemden tegen de motie, die een initiatief was van de SP. Steun was er behalve van de SP ook van GroenLinks, PvdA, D66, Breda ‘97 en 50PLUS.

Schade

Fractievoorzitter Joep Taks van 50PLUS ging om principiële redenen mee met de motie, maar legde tevens de kwetsbaarheid van het voorstel bloot. “Het heeft eigenlijk alleen zin als de motie unaniem wordt aangenomen. Gebeurt dat niet, dan richt je misschien eerder schade aan,” aldus Taks, waarmee hij er op doelde dat de motie aan kracht inboet als de gemeenteraad er verdeeld over is.

Reden voor CDA en VVD om tegen de stemmen, is dat zij vinden dat de gemeente niet over de kwestie gaat en dat de discussie in Den Haag gevoerd moet worden. Een signaal vanuit de raad achtten zijn niet nodig. “Wij zien geen reden om deze motie te steunen. Voor het onderwerp is al voldoende aandacht in de landelijke politiek en in de media,” aldus Caspar Rutten (CDA).