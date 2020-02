Ook brand bij kinderdagverblijf in Breda, kinderen elders ondergebracht

Video Vrouw overvallen in woning in Breda: ‘Ik hoorde haar roepen en zag haar uit het raam hangen’

9:55 BREDA - Een vrouw is donderdagavond met geweld overvallen in haar woning aan de Achterom in Breda. Dat gebeurde rond 22.30 uur. Een 22-jarige man en 33-jarige vrouw uit Tilburg zijn opgepakt. Het gaat om een incident in de relationele sfeer.