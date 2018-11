Ook Brabantse ambulancemedewerkers krijgen kogelwerende vesten

BREDA - In navolging van de ambulancedienst Zuid-Limburg, krijgen ook Brabantse ambulancemedewerkers de beschikking over kogel- en steekwerende vesten. Op welke termijn dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

De vesten moeten de medewerkers beschermen in terreursituaties en andere onveilige omstandigheden. De 150 Zuid-Limburgse ambulancemedewerkers krijgen nog dit jaar een op maat gemaakt exemplaar.

Volgens woordvoerster Linda Toet van ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord is op dit moment nog niet bekend wanneer in deze provincie de medewerkers een vest krijgen. “Koepelorganisatie Ambulancezorg Nederland heeft alle diensten het advies gegeven om de vesten aan te schaffen. We zijn ons intern aan het voorbereiden op de implementatie daarvan. We weten nog niet in welke mate we dit gaan doen en hoeveel medewerkers er eentje krijgen.”

RAV Brabant Midden-West-Noord heeft 550 medewerkers en bestrijkt de hele provincie, op de regio’s Eindhoven en Helmond na.



‘Extreem geweld’

Woordvoerster Nadiene Toby van Ambulancezorg Nederland zegt dat de vesten nadrukkelijk bedoeld zijn voor situaties waarin ambulancemensen met ‘extreem geweld’ te maken krijgen. “Terroristische aanslagen bijvoorbeeld. God verhoede dat die gebeuren, maar we moeten er wel op voorbereid zijn en ervoor zorgen dat mensen zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Om die reden hebben wij alle diensten in Nederland het advies gegeven de vesten aan te schaffen. Het is zeker niet de bedoeling dat deze bescherming in de dagelijkse zorgverlening wordt gedragen. Het is gelukkig niet nodig om tot de tanden gewapend de straat op te gaan.”

In de praktijk