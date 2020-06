Ook bananen bij rechtbank Breda: ‘Tegen beknotting van onze vrijheid’

BREDA - Ook bij de rechtbank in Breda zijn zondagmiddag trossen bananen gelegd door sympathisanten van de actiegroep Virus Waanzin. ,,Ze tornen aan onze vrijheid”, reageert een stel dat verder anoniem wil blijven. Anderhalve meter binnen okay, maar buiten...

De richtlijnen die Den Haag hanteert vinden ze ‘waanzin’. De actiegroep van Willem Engel en Jeroen Pols heeft opgeroepen om bij de rechtbanken in het land bananen te leggen of tegen de gevel te plakken, ten teken van de ‘bananenrepubliek’. ‘Terug naar de wet van de jungle’, valt er op een brief onder de bananen te lezen.

‘Bescherm onze grondrechten’

Op het raam van de draaideur van de rechtbank hangt de tekst: ‘Rechterlijke macht: bescherm onze grondrechten! Bescherm ons tegen dit kabinet!’. Het is een protest tegen een verbod op demonstreren tegen het coronabeleid, waarmee volgens de actiegroep het grondrecht van betoging wordt aangetast.

Verder beknotten

Bij diverse rechtbanken, zoals ook in Rotterdam en Apeldoorn, liggen nu de trossen, ook in Breda. ,,Het gaat ons ook om de nieuwe Wet die eraan komt, die zal ons verder beknotten. Dat kan niet. We kunnen ons voorstellen dat je binnen anderhalve meter afstand moet bewaren, maar buiten...” Ook een stel uit Oudenbosch sluit zich aan, beiden 59 jaar. Ze geloven niet in een eerlijke rechtsgang, laten ze anoniem weten.

Bejaarden opgesloten

Maar wat ook zij vooral vindt wringen is het beknotten in vrijheid: mondkapjes, anderhalve meter, desinfectie, niet meer aanraken: ,,En bejaarden die opgesloten zitten. We moeten straks de jonge generatie aan de traumaverwerking zetten.”

Hij: ,,Je mag maatregelen nemen, ik heb daar alle begrip voor. Maar als er geen gegronde reden voor is niet. Onderzoek eerst hoe besmettelijk het is, hoe dodelijk. Dat is niet gedaan. Terwijl er genoeg tijd voor is geweest.”

De actie bij de rechtbank verloopt zondagmiddag rustig. Af en toe komen sympathisanten hun steun betuigen. Iemand weet te melden dat de berg bananen groter was: ,,Er zijn trossen weggehaald.”

