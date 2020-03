Ook al staat poort Begijnhof Breda nog open, blijf er weg...

Hank en Odette hopen Honduras snel te verlaten: ‘Als we maar niet vast komen te zitten in de VS’

13:25 ROATÁN - 8500 kilometer. Het is overduidelijk: Hank Perrée en zijn vrouw Odette zijn letterlijk ver van huis. Heel ver. En de vraag is of ze vandaag, woensdag, weer huiswaarts kunnen gaan. Het getrouwde stel, dat 52 jaar in Breda woonde, houdt hun hart vast.