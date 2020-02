Onze Jongens in de Jungle: bijzondere film uit een vergeten koffer over oud-militairen in Suriname

videoEen koffer in een hoekje op zolder met daarin een kapmes en wat 8 mm filmpjes leidde tot een opmerkelijke film over een bijna vergeten stukje Nederlands/Surinaamse geschiedenis. Mede gemaakt door een Bredanaar. ‘Onze jongens in de jungle’ gaat komend weekend in Chassé in première.

Volledig scherm Bredanaar Bas Bakker nam de productie voor zijn rekening van de filmdocumentaire Onze jongens in de jungle. © Pix4Profs/ Ramon Mangold Laat de naam Palumeu vallen en de ogen van Arnout van de Werken beginnen te glinsteren. Samen met 25.000 landgenoten vertrok de Brabander in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw naar Suriname. Om daar zijn militaire dienstplicht te vervullen, maar als jonge knul vooral op zoek naar spanning en avontuur.



De nu 81-jarige Van de Werken raakte verknocht aan de voormalige Nederlandse kolonie, zijn bewoners en speciaal aan het indianendorp Palemue in de Surinaamse jungle. Zozeer dat hij decennia later zijn belofte inloste die hij de bewoners van het dorp had gemaakt. Namelijk om voor electriciteit in het ver van de bewoonde wereld liggende Palumue te zorgen.

De goedlachse ondernemer liet een dam in de rivier bij het dorp bouwen om daarmee stroom op te wekken. Eigen geld en nog veel meer tijd en energie stopte Van der Werken in wat zijn levenswerk werd. En het lukte. Een paar jaar geleden werd de dam gebouwd. Palemeu had stroom. Had, want een paar maanden later zorgden overstromingen ervoor dat de dam alweer werd verwoest.

Het verhaal van de Brabander Van de Werken en dat van een aantal anderen staat centraal in het filmdocument Onze jongens in de jungle. Een 71 minuten durende filmdocumentaire over een bijna vergeten stukje Nederlandse geschiedenis. Nederlandse jonge mannen die in de decennia voor het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 daar hun dienstplicht vervulden.

Een film die mede mogelijk werd door de bemoeienis van Bredanaar Bas Bakker (32), directeur van het bedrijf Filmkapitaal in Bavel dat oude, analoog gemaakte filmbeelden omzet in digitaal materiaal. Bakker tekende voor de productie van Onze jongens in de Jungle en ging vorig jaar samen met Van de Werken en enkele andere voormalig dienstplichtigen voor de opnames terug naar Suriname.



,,Eigenlijk’’, blikt Bakker terug, ,,is die film stom toevallig ontstaan. De regisseur, Jelmar Hoekstra, had op zolder een houten koffer met spullen van zijn oom gevonden die in Suriname was geweest met daarin een kapmes, een dagboek en wat oude filmbeelden. Interessant, vond Jelmar, vooral omdat er vrij weinig over die episode uit onze geschiedenis te vinden is. Hij besloot er meer mee te gaan doen, Zo is het begonnen.‘’

Hoekstra klopte bij de Stichting Triskontakten (Troepenmacht in Suriname) aan, waar veel voormalig dienstplichtigen in Suriname bij zijn aangesloten, met het verzoek om meer filmmateriaal. Na een oproep onder de leden regende het filmpjes, vrijwel allemaal zelf gemaakt met 8 mm camera’s die veel dienstplichtigen aanschaften voordat ze in de vorige eeuw op de boot voor een twee weken durende tocht naar Paramaribo stapten.

Volledig scherm Tegenwoordig ondenkbaar maar de communicatie verliep destijds nog per telegram. © Bas Bakker Met dat materiaal klopte Hoekstra bij Filmkapitaal aan. ,,Jelmar die ik toen nog niet kende, vertelde dat hij met die 8 mm opnames een film wilde maken en of wij die beelden wilden overzetten naar digitaal. Enige probleem was dat de film tot stand moest worden gebracht zonder filmfonds of andere subsidie. De aanvraag daarvoor zou te lang gaan duren en Jelmar wilde met de nog in leven zijnde oud-trissers terug om de film te gaan maken. Ik vond het zo’n mooi verhaal dat ik heb toegezegd te willen helpen. Je hoeft nu nog niet te betalen, heb ik hem verteld, pas als de film klaar is en je die te gelde kan maken, rekenen we af.’’



Allengs groeide de rol van de Bredanaar. Hij digitaliseerde niet alleen de vele beschikbare 8 mm beelden, maar werd ook officieel producent van de film. Hij legde contact met een aantal dienstplichtigen aan wie de film is opgehangen, regelde met de machthebbers in Suriname dat er opnames gemaakt konden worden en stapte in 2019 met een aantal van hen in het vliegtuig naar Paramaribo.

Het resultaat is een onderhoudend filmdocument geworden vol nostalgie, avontuur en soms tragiek. Te zien zijn sterk verbeterde 8 mm opnames van jonge mannen die op piranha’s vissen, zich met een kapmes door het oerwoud banen of de gevolgen van een noodlottig ongeval met een antitankmijn. Afgewisseld met gesprekken met zeventigers en soms tachtigers die, terug in Suriname, terugblikken op hun tijd in de voormalige kolonie.

Maar de film ademt vooral saamhorigheid. Tussen de dienstplichtigen onderling in een land aan de andere kant van de wereld, maar ook de band tussen die jonge, veelal, blanke mannen en de lokale bevolking. Bakker: ,,Die band was goed, van vijandigheid was eigenlijk geen sprake. Sommige boslandbewoners hadden destijds nog nooit een blanke gezien. Die ontmoetingen hebben vriendschappen opgeleverd waarvan sommigen tot op de dag van vandaag nog bestaan.‘’

Een politiek verhaal is Onze jongens in de jungle nadrukkelijk niet geworden. De naam Desi Bouterse, de huidige president, door de rechter veroordeeld voor de Decembermoorden, valt in de film niet één keer. ,,Bewust niet‘’, legt Bakker uit. ,,Deze film gaat daar niet over, maar vertelt het verhaal van de belevenissen van de mensen die daar zijn geweest, het avontuur en de sympathie van velen van hen voor het land en haar bewoners.‘’

De autoriteiten in Suriname legden de filmmakers geen strobreed in de weg bij het maken van de opnames. Vooraf was om toestemming gevraagd. Bakker, lachend: ,Desondanks liepen we soms tegen de Surinaamse bureaucratie aan. Maar dan was een telefoontje naar een hoge official vaak al voldoende om toch te kunnen draaien op plekken waar opnames eerder niet mochten.‘’

De première van de film, komende zondag 9 februari in Chasse in Breda, zal niet ongezien voorbij gaan. Voor het Chassé zal die dag legermaterieel worden neergezet dat in Suriname werd gebruikt. Voor de 190 genodigden zal de groene loper worden uitgelegd. Twee van hen zijn minister van Defensie Ank Bijleveld en de Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militair in Nederland. Ramon Beuk, Surinamer en televisiekok, treedt op als gastheer.