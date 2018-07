Onvrede over Winterland leidt tot Betoverend Breda

BREDA - Onvrede over de afgelopen twee edities van Winterland Breda heeft er toe geleid dat de ondernemers in de binnenstad samen met Citymarketing een nieuw winterevenement op willen zetten onder de naam Betoverend Breda.

"Met Betoverend Breda gaat de stad iets doen wat nog nooit door een stad is gedaan," zegt Janine Bos, die eind vorig jaar is aangetreden als directeur van Citymarketing.

Meer impact

Bos: "Winterland werd georganiseerd door een externe organisatie. Als Citymarketing gaan we het samen doen met de ondernemers, samen met de Bredanaars. Betoverend Breda wordt sowieso beter dan Winterland. We willen meer impact maken, in eerste instantie in de binnenstad en we hopen dat het op termijn ook naar ander wijken overwaait."

De plannen liggen nu - inclusief subsidieaanvraag - bij de gemeente . Het is de bedoeling dat er in elk geval weer kraampjes en een ijsbaan op de Grote Markt komen. Betoverend Breda moet in de hele binnenstad zichtbaar zijn. Waar Winterland in de vorige editie elf dagen duurde, groeit het evenement nu naar ruim drie weken: van 14 december tot 6 januari.

Ondernemersfonds

Winterland kreeg vorig jaar 230.00 euro subsidie van de gemeente. Ook het Ondernemersfonds, dat ondernemers in de binnenstad verenigt, droeg 65.000 euro bij. "De reacties op de eerste twee edities waren niet heel positief. Het was goed dat het er was, maar er werden ook dingen beloofd die niet waar werden gemaakt," zegt Jos Koniuszek, voorzitter van het Ondernemersfonds.

Vanuit de ondernemers is daarom besloten de organisatie meer naar zich zelf toe te trekken samen met Citymarketing. Volgens Koniuszek is er weer 65.000 euro vrijgemaakt door het fonds, terwijl ook de deelgebieden in de binnenstad er nog eigen potjes voor hebben. "Het is de bedoeling dat het overal terug te zien is: met posters, in de etalages en met evenementen op straat," aldus Koniuszek.

De eerste editie van Winterland speelde zich af in het Valkenberg (kerstmarkt), Kasteelplein (Spiegeltent), Havermarkt (ijsroetsjbaan) en Haven (schaatsbaan). Vorig jaar was de Grote Markt het centrale punt. Daar waren ook kraampjes, maar die waren slechts matig gevuld. Toch wordt er nu gestreefd naar een grotere (kerst)markt. "Vorig jaar is gewoon veel te laat met de organisatie gestart," aldus Konisuszek.

Worsteling

Winterland komt uit de koker van enkele Bredase evenementen-organisatoren, onder wie Tijn Kapteijns (ook bekend van onder meer Ploegendienst). "Wij vinden het vooral belangrijk voor Breda dat het evenement blijft bestaan," zegt Kapteijns. "Wij hebben er alles aan gedaan om het goed neer te zetten. Maar als anderen dat beter kunnen, is dat alleen maar goed."