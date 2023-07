‘Onvoldoende, ontoereikend, niet serieus te nemen’: Aanpak verkeersdruk Oosterhoutseweg valt slecht

Gevaar van alcohol wordt zwaar onderschat: één glas per dag vergroot al het risico op kanker

Nederlanders associëren alcohol vooral met gezelligheid (54 procent) en veel minder met iets wat ongezond voor je is (27 procent). En dat terwijl 1 op de 10 gevallen van kanker bij mannen en 1 op de 33 gevallen bij vrouwen wordt veroorzaakt door alcohol. ,,Of je nu regelmatig drinkt of vaak: er bestaat geen gezonde hoeveelheid alcohol’’, zeggen de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding.