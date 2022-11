Onverwachte obstakels: werk aan Molenstraat Breda duurt vier weken langer

Bewoners van Michiel de Ruyter­straat niet blij met ligplaat­sen voor bootjes in de Mark

BREDA - Bewoners van de Michiel de Ruyterstraat en de Jan Nieuwenhuyzenstraat in Breda zijn niet blij met de komst van twintig ligplaatsen voor bootjes in de Mark. ,,We hebben hier forse parkeerproblemen. Nu wordt het nog erger.”

6 november