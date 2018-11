,,Schandalig toch”, zegt een bewoner van de Verlengde Prinsenkade die anoniem wil blijven en het onder zijn raam zag gebeuren. ,,Twee keer heb ik er voor kunnen zorgen dat de bloemen weer werden teruggelegd. Eerst een junk die ze wilde meenemen. Toen heb ik geroepen waar-ie in godsnaam mee bezig was. Toen heeft hij ze gauw weer teruggelegd. En de tweede keer was het een medewerker van de gemeente die hier de vuilnisbakken leeghaalt. Ook die heeft ze teruggelegd. Maar helaas is het ook gebeurd zonder dat ik het zag. Dan liggen er bloemen en even later zijn ze weg.”