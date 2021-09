Ontwerpen van corsowagens rijden nu ook rond in China, in Dafeng Holland Flower Park

Groot verschil in huizenprij­zen tussen Bredase wijken, de goedkoop­ste Brabantse buurt ligt in Roosendaal

2 september Tonnen meer of minder voor woningen binnen dezelfde gemeente. In Breda is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste wijk het grootst van Noord-Brabant. In Roosendaal ligt de voordeligste buurt van de provincie, zo blijkt uit cijfers van woningmarktdienstverlener Calcasa.