Ontwerp voor bouwplan 671 appartementen aan de Heerbaan ligt ter inzage

Tijdelijke bewoners

Initiatiefnemer de Lelie Horecabouw & Exploitatie B.V. wil in de gebouwen 671 zogeheten short- en longstay voorzieningen bouwen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die voor een korte of langere periode in Breda verblijfsruimte zoeken om er bijvoorbeeld te studeren of er tijdelijk te werken. Denk bijvoorbeeld aan expats, zorgpersoneel van het Amphia ziekenhuis of studenten. Verder is er ruimte voor een hotel en een kantoor voor het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR).