Ontwerp bouwplan Slotlaan klaar, oplossing verenigingsloods laat op zich wachten

ULVENHOUT - Drie appartementengebouwen met in totaal 36 woningen en twee rijtjes met elk vijf huizen; dat verrijst straks aan de Slotlaan 104a in Ulvenhout. Het ontwerp ligt ter goedkeuring op het stadhuis in Breda. Wat dit betekent voor de verenigingsloods, die nu nog in de oude brandweerkazerne op die locatie zit, is nog een groot vraagteken.