Ontwerp 5Tracks - mét hotel en skybar - in Breda nagenoeg afgerond

Stelling Euthanasie bij dementie, kan dat?

7:17 BREDA - Mag iemand die dementeert geholpen worden met sterven als deze persoon hiervoor een wilsverklaring heeft getekend toen hij of zij nog bij vol bewustzijn was? Deze vraag staat centraal tijdens het Open College op Avans Hogeschool in Breda op woensdagavond 11 oktober. Dan praten lector Michael Echteld en Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg en zoon van een moeder met dementie, over deze kwestie.