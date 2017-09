'Ontvoering' No Surrender-lid bij IKEA in Breda: straffen in december

BREDA - De vier No Surrender-leden die verdacht zijn van de mishandeling en ontvoering van een voormalige president van hun club bij de IKEA in Breda, op 21 september vorig jaar, horen als alles volgens plan verloopt nog dit jaar of en hoeveel straf ze gaan krijgen.

De zaak zorgde voor veel commotie, omdat op klaarlichte dag een man op het parkeerterrein op de woonboulevard werd mishandeld en vermoedelijk ook gegijzeld. Hij werd geschopt en geslagen, zo is op beelden te zien die in juni van dit jaar werden uitgezonden bij Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

De mannen werden na de uitzending opgepakt en zitten allemaal nog vast. Advocaten vroegen vrijdag of de mannen hun proces weer in vrijheid mogen afwachten, maar de rechtbank liet dat niet toe.

Advocaten

De advocaten lieten doorschemeren dat er weinig bewijs is voor de ontvoering. Een agent schreef in een proces verbaal dat niet goed te zien is wat er bij de auto is gebeurd, waarmee de man ontvoerd zou zijn.

Getuigen zouden weinig gezien hebben en ook het slachtoffer wilde geen verklaring afleggen bij de politie. Dat is overigens gebruikelijk bij leden van No Surrender. Praten met de politie is verboden, de zogenaamde omerta. Overigens zei de advocaat van één van de verdachten dat die wel 'eerlijk' gaat vertellen wat er is gebeurd.`

Officier van justitie

Volgens officier van justitie Eveline Smale is er voldoende verdenking voor ontvoering. ,,Hij zat op de achterbank van zijn eigen auto en hij kreeg later die avond een sms'je dat hij niet langer meer president was.''

Eén van de verdachten is niet alleen verdachte in deze zaak, maar ook in de geruchtmakende mishandeling van een No Surrender-lid bij een begrafenis in Bergen op Zoom in mei vorig jaar. Ook daar werd een clublid door medeleden in elkaar geslagen. Het voormalige president zit inmiddels ook vast. Hij zou betrokken zijn bij de mislukte beroving bij de Rabobank in Zundert op 28 juli. Die werd voorkomen doordat een bewapend arrestatieteam van de politie ingreep en de verdachten inrekende.

De zaak wordt op 27 november inhoudelijk behandeld. De bedoeling is dat die dag strafeisen klinken.