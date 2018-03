Ontvoerde Ronald Maurits beleefde de akeligste momenten in zijn leven in een Brabantse loods

DRUNEN - In een loods op het Brabantse platteland beleefde de ontvoerde zakenman Ronald Maurits in 2016 de akeligste uren van zijn leven.

Begraafplaats Duynhaeghe in Drunen. Op die plek, aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen, wordt op vrijdag 2 december 2016 Ronald Maurits uit de auto gegooid. De Gelderse ondernemer heeft dan de akeligste uren van zijn leven achter de rug. Die ochtend is hij, rijdend door de Oenenburgweg in Nunspeet, klemgereden door een zwarte Mercedesbus. Onder bedreiging van een pistool sleuren drie mannen met een bivakmuts hem een BMW in. 'Politie, politie', roepen ze.

De door een buurtbewoner gefilmde ontvoering is voor de vijftiger Maurits het begin van een angstig avontuur dat hem nu 's nachts nog regelmatig uit de slaap houdt, zo vertelde gisteren zijn advocaat in de rechtbank van Zutphen.

Daar begon de rechtszaak tegen de mannen die volgens justitie verantwoordelijk zijn voor de kidnap. Twee woonwagenbewoners uit Breda (vader Sjang K. en zijn zoon Bertus), eentje uit Tilburg (Patrick J.) en twee kampers uit de Randstad (Kobus L. en Kobus R.). Justitie eiste straffen van zes jaar tegen de twee mannen die de grootste rol zouden hebben gespeeld: Tilburger Patrick en Bredanaar Sjang.

Drugsconflict

Wat zat er achter de brute ontvoering in Nunspeet? Een ordinair conflict in de drugswereld, denkt justitie. Kort na zijn ontvoering kregen Maurits en een zakenrelatie opdracht uiterlijk 20 februari tien miljoen euro te betalen aan zijn ontvoerders. Twintig 'blokken' cocaïne was ook goed, kreeg hij al op de dag van zijn ontvoering te horen.

De zakenman zou onder de duiven hebben geschoten van de Brabantse kampers, denkt justitie. In die wereld worden conflicten niet uitgevochten aan de vergadertafel, maar komen de pistolen uit de holsters.

Reputatie

Maurits ontkent dat hij ook maar iets met drugs te maken heeft, verklaarde zijn advocaat. Zijn reputatie als zakenman is naar de filistijnen. Behalve dat hij zijn ontvoerders een 'forse celstraf' gunt, eist hij 18.000 euro schadevergoeding van ze.

Hij heeft nog steeds last van zijn polsen: gevolg van de behandeling die hem ten deel viel. Ergens op het Brabantse platteland werd hij in een loods gelegd. Daar werd zijn lichaam in cellofaan gewikkeld en zijn hoofd volgeplakt met tape. Hij werd besprenkeld met een vloeistof, waarna de ontvoerders dreigden hem in brand te steken. Ondertussen werden de namen en personalia van zijn familie voorgelezen.

Aan het eind van de middag werd hij vrijgelaten in Drunen. Hij liep naar een cafetaria, at een broodje kroket en reisde met bus en trein terug naar Doornspijk. De politie mocht hij niet bellen, was hem te verstaan gegeven. Pas als hij wordt afgeperst, doet hij dat alsnog.

Alibi

Tilburger Patrick J. zei een alibi te hebben: hij speelde op 2 december voor Zwarte Piet. Maar, zo zegt justitie: de kidnap was 's ochtends, het sinterklaasfeestje in Tilburg 's middags. In de bus waarmee Maurits werd ontvoerd, zijn tal van dna-sporen van J. gevonden. Justitie denkt dat de ontvoerders de bus in brand wilden steken, maar in paniek raakten toen - stomtoevallig - een politieauto de parkeerplaats opdraaide.