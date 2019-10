Ontuchtverdachte: ‘Geen ontucht, ik masturbeerde in washok’

BREDA/TILBURG - Zorgmedewerker Danny S. van Amarant ontkent dat hij seks had met een geestelijk beperkte cliënt die hij begeleidde. De Tilburger stelde donderdag bij de rechtbank in Breda dat zijn sperma alleen in haar onderbroek is gevonden, omdat hij zich had gemasturbeerd in het washok.

Die verklaring kwam nogal laat, constateerde de rechter. ,,Het is tweeënhalf jaar geleden en het verbaast me dat u nu pas met dit verhaal komt.''

Ondergoed als bewijs

De jonge vrouw kwam op 20 augustus 2017 naar buiten met het verhaal. Ze vertelde dat ze seks had gehad met haar begeleider en dat hij was klaargekomen in haar woning in Breda. Als bewijs leverde ze haar ondergoed, handdoeken en een washandje in. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht die op sporen en vond op de twee onderbroeken het sperma van S. Overigens is er niet gesproken over geweld of dwang. Daar wordt de man ook niet van verdacht.

S. heeft al die tijd ontkend dat hij seks met de vrouw had. Sterker, toen de politie in eerste instantie vroeg of ze zijn zaad zouden kunnen vinden in de woning, zei hij: ,,Dat gaan ze van mij niet vinden, geen enkele kans.'' Maar uiteindelijk werd dat dus wel gevonden. De kans dat het sperma van iemand anders is, is kleiner dan 1 op 1 miljard, de grootst mogelijk zekerheid die het NFI kan geven.

De rechter was echter niet voor één gat te vangen. Hij ondervroeg de man bijzonder kritisch. Waarom hij dat niet eerder had gezegd. ,,Waarom verzint ze dan een verkrachting? Hoe weet ze dat u stond te masturberen?'' De verdachte vertelde dat een mogelijke verklaring ligt in de psyche van de vrouw. ,,Ja, ze zou het gemanipuleerd kunnen hebben'', antwoordde hij op de vraag van zijn advocaat Jan Sneep.

Onderzoek naar de cliënt

Die vroeg de rechtbank om onderzoek te doen naar de vrouw. Zij zou eerder verliefd zijn geweest op een collega van de verdachte en haar vader hebben beticht van misbruikt. Ook wilde hij nog collega's van S. laten getuigen. De rechtbank stond een betrouwbaarheidsonderzoek door een deskundige toe. Die gaat kijken naar de vrouw en hoe haar aangifte tot stand kwam.