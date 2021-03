Ontspoorde Hongaar belandt in Chaam, sticht brand en randt in ambulance twee verpleegkundigen aan: ‘Geef me straf’

Video ‘Georgeke’ hielp de brandweer, nu steunen zij hem met bijzondere Radar Love-ode

11 maart RIJKEVORSEL - No more speed, I’m almost there... Het Radar Love-eerbetoon aan Earring George Kooymans klonk donderdag om 17.15 uur uit alle uithoeken van Nederland én België. Radiostations en kerkklokken speelden de Golden Earring-evergreen speelden. Maar er was één ode aan de door ALS getroffen rocker die erbovenuit sprong: die van zijn geliefde brandweer in Kooymans’ woonplaats Rijkevorsel.