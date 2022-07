Ontsnapte rode neusbeer met fruit in schuur gelokt en gevangen in Breda

met videoBREDA - De rode neusbeer die woensdag urenlang in een boom zat in Breda is teruggevonden. Het diertje was wederom hoog in een boom geklommen toen hij donderdagavond werd ontdekt door bewoners aan de Ulvenhoutselaan, aldus Ralph Smit van Dierenopvangcentrum Breda.

De melders hadden fruit op de grond gelegd. Daar was de neusbeer dankbaar voor, want hij begon ervan te eten. De dierenambulance werd ingeschakeld. Vervolgens is besloten om fruit in de schuur van de melders te leggen. Vervolgens lukte het om de neusbeer op te sluiten.

De dierenambulance wist het diertje te vangen en bracht het direct door naar Vogel Revalidatie Centrum Zundert. Daar kan het beestje volgens Smit tot rust komen. Uiteindelijk zal de rode neusbeer in een nieuwe, blijvende opvang verblijven.

Urenlange vangactie

Brandweermannen probeerden het dier woensdagmiddag te vangen met een hoogwerker, maar dat lukte niet. De dierenambulance besloot daarop om een vangkooi met bananen in een andere boom achter te laten, in de hoop dat de neusbeer daar zelf in klom.

Na de tevergeefse, urenlange vangactie was het beest iedereen te slim af: de exoot kroop als de dierenambulance vertrokken is naar beneden en glipte het Ulvenhoutse bos in. De vraag: was het dier gedumpt of gewoon ontsnapt?

Volledig scherm De rode neusbeer zat woensdag urenlang in een boom in Breda voordat hij het Ulvenhoutse bos in vluchtte. Donderdag werd het beestje gevonden. © Ralph Smit / DOC Breda

