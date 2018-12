Ontplofte mortierpijp in Breda: ‘Het leek wel een fragmentatiebom’

Stellage

Levensgevaarlijk

Volgens de getuigen is het levensgevaarlijke en illegale gevaarte geplaatst door drie mannen van rond de dertig jaar, een van hen is aangehouden door de politie. ,,Ze riepen: ‘Het is misgegaan. Het is misgegaan’. Het is nog een wonder dat ze zelf niet ernstig gewond zijn geraakt, ze stonden kennelijk aan de goede kant.” Een flinke houtsplinter is tussen de dorpel en de deur van een auto gevlogen. Het voertuig, met een kapot gesprongen raam en eraf gevlogen spiegel, is weggetakeld. Ook een andere auto raakte beschadigd. Maar morgen bij daglicht zal pas duidelijk worden of meer voertuigen schade hebben opgelopen door de ontploffing. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden.