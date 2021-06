Ontploffende buurt-apps en verontwaardiging over aanleg stadsstrandjes in Breda: ‘Heel onhandig dit’

Belg (25) rijdt in op politiebi­ker in Breda, verdachte aangehou­den voor poging doodslag

31 mei BREDA - Een 25-jarige man uit België is aangehouden nadat hij zondagmiddag in de Bredase binnenstad meerdere keren probeerde in te rijden op een politieagent. De Belg wordt verdacht van poging tot doodslag.