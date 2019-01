Ontmanteling ATEA roept nog veel vragen op

BREDA - Onder werknemers van ATEA is nog veel onrust over het voornemen van de gemeente om deze Bredase sociale werkvoorzieningsorganisatie te ontmantelen. Ook in de gemeenteraad is nog niet iedereen overtuigd van het plan om de verschillende ATEA-onderdelen te herverdelen binnen de gemeente.

Dat bleek deze en vorige week in twee sessies die de gemeenteraad besteedde aan de toekomst van ATEA, dat nu nog een aparte uitvoeringsorganisatie van de gemeente is.

“ATEA wordt uit elkaar gehaald. Straks zitten ze op het stadskantoor te bepalen wat wij wel of niet kunnen. Dat voelt niet eerlijk,” aldus ATEA-werkneemster Ilonka Geertse, die donderdagavond insprak in de vergadering van de gemeenteraad.

Geen onderzoek

Vanuit de raad zelf was het met name de oppositie die kritische vragen stelde. “Ik kan nergens een onderzoek vinden waarom we dit eigenlijk doen? Hoe weten we zeker dat het straks efficiënter gaat?”, aldus Christine de Moor van het CDA.

Wethouder Boaz Adank en directeur Petra de Kam (sociale domein gemeente) deden hun best om de plannen uit te leggen. Volgens De Kam leed ATEA vorig jaar een verlies van 2,4 miljoen euro. ATEA, dat nu 1130 medewerkers telt, krijgt van de overheid 25.000 euro subsidie per werknemer. Maar de gemeente moet daar zelf ook nog geld bij leggen. Sinds een wetswijziging in 2015 komen er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening. Het ATEA-personeel krimpt daardoor in omvang. Maar de kosten (zoals van de begeleiding door tachtig ambtenaren en van twee gebouwen aan de Riethil) lopen door. “Als we niets doen, loopt het verlies over een paar jaar op tot 5 miljoen euro,” aldus De Kam.

Vindingrijk

De gemeente wil de ATEA-onderdelen herverdelen in de eigen organisatie om efficiënter te werken en kosten te besparen. Zo worden de circa 500 ATEA-mensen die gedetacheerd zijn bij bedrijven ondergebracht bij het Werkgeversservicepunt van de gemeente. Ook mensen die bij eigen ATEA-onderdelen werken zo als Vindingrijk, de fietsenstallingen en de groenvoorziening kunnen aansluiten bij een gemeentelijke afdeling.

Adank probeerde donderdag de onrust weg te nemen: “Bij elke maatregel die we nemen, stellen we niet alleen de vraag of we er financieel beter van worden, maar ook of de mensen er beter van worden.”

Beschut werk