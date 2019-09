Onthulling Blind Wall van kunstenaar Otecki in Breda: ‘Ik herken me nog wel in dat schilderij’

BREDA - ,,Ik herken me nog wel in dit schilderij hoor. Dat spitse gezichtje, die krulletjes... Zo zag ik er toen wel uit." De destijds 17-jarige Ria Vermeulen-Welten kijkt zaterdag bewonderend naar het immense schilderij op de blinde gevel van het oude belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. Met haar 'bovenkamer' en humor is niks mis, overigens: ,,Alleen die slanke benen, die had ik toen echt niet", zegt ze schalks.

Even daarvoor was in bijzijn van vele genodigden de 96e schildering van de Blind Walls Gallery officieel onthuld. Samen met de jonge Poolse kunstenaar Otecki, artiestennaam van Wojcieck Kỏlacƶ, poseert ze voor het kunstwerk. Ze krijgt een bos bloemen van Dennis Elbers van de Blind Walls, en een afdruk van de originele foto waarop het werk gebaseerd is. Al had dat laatste niet echt gehoeven: "Die heb ik al een stuk of twintig thuis", lacht de nu 92-jarige Bredase.

Twee jaar voorbereiding

Het werk van Otecki was vrijdag eind van de middag klaar, na twee weken schilderen. De hele voorbereiding kostte twee jaar. De inspiratie voor het werk op de Teruggave, zoals het kantoor nu heet, is een foto uit 1944. Die is in het bezit van Stadsarchief Breda. Twee Bredase meisjes, Ria en haar vriendin Ineke van Wijck, staan afgebeeld bij een Poolse tank. Breda is net door de Polen bevrijd. Dat de meisjes er met krijt iets opschrijven, blijkt in scene gezet. "Daar heb ik nu wel spijt van", bekent Ria, "dat ik er toen niet echt iets op heb geschreven. Zoals 'Polen bedankt' of 'groetjes aan de familie' of zoiets." Haar vriendin van toen kon er zaterdag niet bij zijn, door klachten die met haar hoge leeftijd samenhangen. Maar Ria genoot met volle teugen: "Ja, enorm. Door al die mensen die er nu zijn, maar vooral door alle aandacht die ik krijg", bekent ze eerlijk.