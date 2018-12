Ontdekking: deze wereldberoemde kunstschilder is geboren in Breda

BREDA - Kunstschilder Pieter Bruegel de Oude is niet geboren in Antwerpen of Brussel, maar in Breda. Dat is bekend emaakt tijdens een uniek symposium rondom de Bruegeltentoonstelling in het Weense Kunsthistorisches Museum.

De kunstschilder is geboren tussen 1525 en 1530. De plaats was tot gisteren niet duidelijk. Er zijn theorieën die zeggen dat hij in het Noord-Brabantse dorp Breugel geboren is. Sommigen opperen Kleine Brogel in Limburg en anderen noemen Borgloon zijn geboorteplek. Brussel en Antwerpen beweren dat Bruegel ‘van hen’ is.

Verhuizing

Professor Jan Van der Stock van de KU Leuven ging op zoek naar de sporen van de grote kunstenaar. Uit zijn nieuwste onderzoek blijkt dat er geen spoor van Bruegel te bekennen is in Antwerpen en Brussel voor 1551. Volgens de professor staat wel vast dat hij de zoon was van Adriaan van Breda en Petronella Rubbens. Ook was de jongen nog niet meerderjarig toen zijn ouders vanuit Breda naar Antwerpen verhuisden. ,,Pieter Bruegel is dus geboren in Breda maar heette naar alle waarschijnlijkheid niet Bruegel, maar van Breda, naar zijn vader”, vertelt Van der Stock tegen persbureau Belga.

Antwerpen en Brussel

,,De hypothese wordt bevestigd door geschriften uit 1604 van de hand van Carel van Mander, die het toen al had over de mysterieuze geboorteplaats van Bruegel. Het gezin met de jonge, nog minderjarige Pieter, gaat in 1541 in het bruisende hart van Antwerpen wonen.”