Onstuimige tijden, ook voor de natuur

Alsof het weer niet genoeg verstoring gaf aan onze biologische klokken, is eind maart ook weer de zomertijd ingegaan. Voor mij is dat toch altijd even wennen. Je zou toch denken dat de dieren daar geen last van zouden hebben, aangezien zij niet met onze klok leven, maar niets is minder waar. Wij gaan op vaste tijden de weg op om naar het werk te gaan en zetten onze verstorende lichten op vaste tijden aan of uit. Als dat dan ineens een uur vroeger of later gebeurt, geeft dat voor de dieren ook overlast.



Zo krijg je meer verkeersslachtoffers bij vooral de nacht- en schemerdieren. Die waren gewend op bepaalde tijden de weg over te steken, maar komen nu onverwachts toch auto's tegen. Blij dat ze nog steeds aan het overwegen zijn om die rare zomer- en wintertijd af te schaffen. Dat zal vast veel slachtoffers schelen.