Ons biertje wordt duurder, de koffie trouwens ook

Fietsers blij met stil Markpontje, maar schipper Toon mist dat stampende geluid van een diesel

10 augustus TERHEIJDEN - Het pontje is langer, het hek iets hoger, maar het is vooral stiller. De nieuwe aanwinst van Terheijden vaart elektrisch. En je kunt er aan twee kanten op. Dat scheelt een boel tijd, 'want je hoeft niet meer te draaien', zeggen de twaalf vrijwilligers.