Onrust bij statushouders in Prinsenbeek, buren eisen ingrijpen

PRINSENBEEK - Het is onrustig bij een woning met statushouders in de Eglantier in Prinsenbeek. Buurtbewoners willen dat de gemeente ingrijpt. Die onderkent het probleem en zoekt naar een oplossing. 'Indien nodig worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen.'

In korte tijd stond de politie verschillende keren voor de deur. Woensdag kwam het zo ver dat één van de bewoners in verzekering is gesteld op verdenking van zware mishandeling. Hij zou een huisgenoot met een stofzuigerstang hebben geslagen.

Verzet tegen komst statushouders

,,We hebben ons verzet tegen de komst van de statushouders'', vertelt een buurtbewoner. Maar toen de eerste twaalf Syriërs hier eenmaal woonden, bleek dat in de buurt prima te gaan. ,,Deze mensen waren echt welkom.'' De problemen begonnen volgens de buurtbewoner nadat deze mannen waren herenigd met hun gezinnen en elders gingen wonen. Vanaf de zomervakantie, toen er alleen nog maar alleenstaande statushouders van rond de twintig jaar werden gehuisvest. ,,Die integreren veel minder dan de eerste groep, hangen buiten rond, laten de deur open staan en het is er regelmatig bonje.''

Onrust

Philip Oronsaye van Jara woonbegeleiding bevestigt dat het de laatste maanden onrustig is. ,,Er zijn veel meldingen van omwonenden.'' Het gaat om één huis, waar ook bezoekers met slechte invloeden komen, weet hij. De politie moet nogal eens komen omdat er dan in het huis onderling conflicten zijn.

Vermoedelijk betreft het één of twee van de vier bewoners daar. Belangrijkste oorzaak is in zijn ogen toch dat de jongens niets te doen hebben, dat er onvoldoende dagbesteding is, een probleem dat volgens hem ook elders in Breda speelt. In de andere twee huizen gaat het volgens Oronsaye heel goed. ,,Die mannen zeggen zich te schamen, en vinden het vervelend dat zij nu worden gezien als ondankbare Syriërs.'' De woonbegeleider zegt dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat hij die spoedig verwacht.

Conflicten

De gemeentewoordvoerder stelt dat waar mensen met elkaar samenwonen zich conflicten kunnen voordoen. ,,Dat is nu helaas ook gebeurd tussen de bewoners aan de Eglantier. Er wordt momenteel door gemeente, corporatie, begeleiding en politie gesproken met de bewoners om te verkennen of er iets aan de samenstelling van de bewonersgroep kan worden gewijzigd, om nieuwe conflicten te voorkomen. De signalen uit de buurt en de aangifte van de bewoner worden serieus genomen. Indien nodig kunnen er extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen''. Bij de opvang van statushouders aan de Eglantier heeft de gemeente volgen de woordvoerder drie uitgangspunten, namelijk veiligheid voor alle bewoners van de straat, passende hulp en zorg aan hen die dit nodig hebben en rust in de buurt.