ONPL haalt bakzeil in kwestie onveilige bloembakken Berkenring Zundert

Dinsdag tijdens de raadsvergadering stelde de partij de kwestie aan de orde tijdens een zelf aangevraagd interpellatiedebat.

De bloembakken zijn een proef. Zundert wil er mee uitzoeken of ze helpen de snelheid uit het verkeer te halen en de verkeersveiligheid te vergroten. ,,Niet dus”, luidde de opvatting van ONPL. De partij had van omwonenden begrepen dat de veiligheid juist was afgenomen.

Parkeren

Eén en ander heeft alles te maken met het feit dat er niet alleen veel verkeer rijdt op de Berkenring, maar dat er ook wordt geparkeerd. Soms staan auto’s zelfs tot aan de rand van de bloembak, wist ONPL. Dat maakt de weg onoverzichtelijk en gevaarlijk, vooral ook voor fietsers die uit moeten wijken voor de rond de bakken slingerende auto’s.

Bovendien, stelde ONPL, was er niet met alle omwonenden accuraat vooraf overlegd. De partij wilde de situatie graag bespreken met verantwoordelijk wethouder Patrick Kok en met collega-politici en had daarom het interpellatiedebat aangevraagd.

Beledigd

ONPL kon tijdens de raad niet op veel bijval rekenen. Wethouder Kok was zelfs ietwat beledigd door de suggestie dat er niet was gesproken met omwonenden. Hij noemde een serie data waarop de buurt was geconsulteerd. Ook wees hij op het bestaan van een werkgroep met buurtbewoners die zelf ideeën opperden. Hun inspraak ging zelfs zover dat zij mee bepaalden wat de kleur van de bloembakken moest zijn en welke soorten planten er in moesten staan.

Bovendien staan de bakken er vooralsnog als proef. Binnenkort is een evaluatie. Blijkt dat ze op de verkeerde plek staan, dan wordt één en ander aangepast. De reden dat ze zijn geplaatst, benadrukte de wethouder, is omdat daarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot. Het is bij dergelijke maatregelen nooit de opzet om het tegendeel te bewerkstelligen, zei hij.

Geen bijval