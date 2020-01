ONPL: 'Duurdere blauwe afvalzak leidt in Zundert tot afvaldump’

Lieke Michielsen van ONPL trok er dinsdagavond over aan de bel tijdens de raadsvergadering. Ze merkte op dat ze veel onvrede had gehoord over het feit dat de blauwe zak sinds januari opeens vijftig procent duurder is geworden. ,,Er gaan al geluiden op van mensen die overwegen om het dan maar illegaal te storten. Waar komt die verhoging vandaan”, wilde ze weten.

Hogere verbrandingskosten

Verantwoordelijk wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen) wees erop dat dit onderwerp al aan bod was gekomen tijdens de begrotingsbehandeling in november. Toen al is uitgelegd dat de afvalverwerker voor het verbranden van restafval behoorlijk meer geld is gaan rekenen.

Om dat te kunnen betalen is de blauwe zak, waar de inwoners van Zundert hun restafval in gooien, duurder geworden. Dit onder meer vanuit het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Bovendien stimuleert de kostenstijging de inwoners wellicht om hun afval nog beter te gaan scheiden dan ze al doen. Hoe minder restafval, hoe goedkoper het immers is.

Relativeren

Overigens relativeerde de wethouder de stijging. ,,Ik geloof dat een zak nu geen euro, maar 1,50 euro kost. Gemiddeld gebruikt een huishouden in twee weken één of twee zakken. We hebben het dus over een stijging van maximaal twintig euro op jaarbasis.”