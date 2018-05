Online supermarkt Picnic gaat vanaf 9 mei boodschappen gratis bezorgen in Breda en Tilburg

In Tilburg gaat de keten van start met 15 bezorgwagentjes en 40 bezorgers, terwijl in Breda met 10 bezorgwagentjes en 30 bezorgers de weg op wordt gaan.

Brabantse lekkernij

App

Picnic is een online supermarkt waar klanten hun boodschappen via een app kunnen bestellen. De boodschappen worden daarna gratis aan huis bezorgd. "Onze klanten kunnen hun boodschappen tot 22.00 uur de avond ervoor bestellen. Het heeft als voordeel dat alles vers is en er nooit een overschot is", legt Felice Geurdes van Picnic uit.