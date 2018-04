Online supermarkt Picnic gaat boodschappen gratis bezorgen in Breda

Depla over moord Breda: 'Dit moeten we nooit gewoon gaan vinden'

9 april BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda is zich rot geschrokken van de tweede moord in korte tijd in zijn stad. ,,Midden in een woonwijk. Vreselijk dat dit gebeurd is. Dit moeten we nooit gewoon gaan vinden'', zegt hij in een reactie.