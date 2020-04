Online quiz De Baas van Breda bijna ten onder aan eigen succes

BREDA - Vanuit de Mezz werd vrijdag de allereerste editie gehouden van De Baas van Breda . De belangstelling voor de online quiz over de stad was met een opkomst van duizenden deelnemers groot te noemen. Wel hadden veel teams problemen met inloggen en andere kinderziektes.

Zowaar weer eens leven in de Mezz afgelopen vrijdag. Op het podium wordt technische apparatuur gefinetuned en ook in de coulissen zet men de laatste puntjes op de i. Zo nemen organisator Pien Rosmalen en presentator Jacques Hendriks hier vlak voor het begin het draaiboek nog even door.

Bredaas brein nodig

De twee leggen uit dat je voor een goede quizscore straks echt een Bredaas brein nodig hebt. Wie was Corry Brokken bijvoorbeeld ook alweer? En wat is de favoriete snack bij cafetaria Schraven eigenlijk? ,,Deze vragen worden verder afgewisseld met ludieke thuisopdrachten zoals het maken van een virtuele groepsfoto", vertelt Rosmalen.

Het eerste vragenblok is voor de rekening voor Hendriks. Om de quiz grondig voor te bereiden kreeg hij de afgelopen tijd vrij van BN De Stem. Volgens hem niet meer dan logisch. ,,Als er een goed initiatief is voor de stad, dan vind ik dat we als krant verplicht zijn om daaraan mee te helpen."

De echte baas van Breda

Even later mag burgemeester Paul Depla officieel de quiz starten met een eerste vraag over de drie van Breda. Hierna galmt er spannende quizmuziek door de lege zaal, samen met een tikkende klok die de deelnemers maant om op te schieten. Zelf is Depla ook best benieuwd wie hem gaat opvolgen. ,,Ik wil wel weten wie de echte baas van Breda gaat worden"

Volledig scherm Deze studentes aan de Haagweg 85 zaten er helemaal klaar voor, maar werden geplaagd door technische problemen waardoor ze niet in konden loggen als team. Dat mocht de pret niet drukken; op papier werden de vragen toch ingevuld. © Pix4Profs / Johan Wouters

In de tuin van het studenthuis van Demi Eestermans zijn ze tegelijkertijd ook druk bezig met de quiz. Alleen niet op de manier die de organisatoren waarschijnlijk voor ogen hadden. ,,We kunnen niet inloggen op buzzerpad en we schrijven de antwoorden nu op een papiertje", verklaart Eestermans. Uit de comments van de livestream blijkt dat meer deelnemers met dit probleem te maken hebben.

Generale repetitie was handig