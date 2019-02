Ongevallen in Breda: ‘Er is geen lijn in te ontdekken’

BREDA - Na een gestage daling neemt het aantal verkeersongelukken in Breda sinds 2012 weer toe. Met name fietsers zijn de klos. Maar tegen alle verwachtingen in is nog niet een procent van die ongevallen te wijten aan het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.

Dat zei Martijn Geervliet, adviseur van de gemeente Breda en docent aan de NOVI Verkeersacademie, donderdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Die liet zich bijpraten over de verkeersveiligheid in de stad. Wat blijkt: ongevallen gebeuren verspreid over de hele gemeente. Eigenlijk is er geen peil op te trekken. ,,Black spots bestaan niet meer, maar de ongevallen waarbij slachtoffers vallen blijven zich voordoen’’, zei Geervliet.

Het worden er zelfs steeds meer. Werden er in 2014 nog 187 slachtoffers geteld, in 2017 waren er dat 218. Het stadsbestuur zit in zijn maag met de vraag waar moet worden ingegrepen om die trend te keren. Want de ongevallen vinden verspreid over de stad plaats. Weliswaar gaat het in het centrum, de Heuvel en op de Beverweg en de De la Reyweg in verhouding iets vaker fout, het is niet genoeg om meteen actie te ondernemen. ,,Er is geen lijn in te ontdekken. Het zijn toevalligheden’’, zei Geervliet.

De enige zekerheid die het Bredase verkeer kent is dat vooral fietsers gevaar lopen. Maar dat is niet per se de schuld van andere weggebruikers. Want uit cijfers van de gemeente blijkt dat twee op de drie fietsers die gewond raken, dat aan zichzelf te danken hebben. Ze verliezen hun evenwicht, botsen ergens tegenaan of glijden uit. ‘Slechts’ veertien procent van de ongevallen waarbij in Breda fietsers zijn betrokken vinden plaats op kruisingen. Ook opvallend: bij nog niet een procent spelen mobieltjes een rol.

Quote Het verbaasde ons ook. Martijn Geervliet, Verkeersdeskundige

Dat was voor VVD-raadslid August Veenenbos reden om te vragen of het wel zin heeft om vanaf 1 juli fietsers die bellen of appen een boete van 95 euro te geven. Geervliet zat er een beetje mee: ,,Het verbaasde ons ook, al snapt iedereen dat het veiliger is om níet te appen op de fiets.’’