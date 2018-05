Ongeval op A58 vlakbij Bavel, file is voorbij

Klimaattop Zuid: Blijven hameren op het milieu

16:44 BREDA - En wéér is de CO2-uitstoot in Nederland gestegen. De Klimaattop Zuid, die staat gepland voor maandag 4 juni, komt dan ook geen dag te vroeg. ,,Ze moeten in Den Haag weten dat we goed bezig zijn en onze verantwoordelijkheid nemen’’, zegt de Bredase wethouder Paul de Beer, drijvende kracht achter de klimaattop.