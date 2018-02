Ongeval op A16 tussen Rotterdam en Breda: rijstrook weer open

Herinrichting Zundertse Molenstraat begint na kindercorso

16:52 ZUNDERT Na het Kindercorso van 16 september 2018 start de herinrichting van de Molenstraat in Zundert. Dat is deze week bekend gemaakt. Naar verwachting is het werk, dat gefaseerd wordt uitgevoerd, in maart 2020 klaar.