Ongeval A58 net voorbij Bavel: hinder neemt af

UPDATE Celstraffen geëist voor ontvoering ex-president No Surrender bij IKEA Breda

15:11 BREDA - Was het een onschuldige ruzie om een horloge of een keihard conflict binnen motorclub No Surrender? Onder het oog van winkelend publiek bij de Bredase vestiging van Ikea werd op 21 september vorig jaar toenmalig president J. L. van de club volgens de officier van justitie geslagen en ontvoerd.