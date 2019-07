Ongeslagen MMA-vechter en fysiotherapeut: Bredanaar Reinier de Ridder wil overal de beste in zijn

Met zijn 1.93 meter en 95 kilo is De Ridder (29) een indrukwekkende verschijning. Even indrukwekkend, zo niet indrukwekkender is zijn resumé als vechtsporter: hij werd wereldkampioen Braziliaans jiu-jitsu, tekende vorig jaar een contract bij de grote Aziatische vechtsport organisatie ONE Championship én is nog ongeslagen in zijn MMA-carrière