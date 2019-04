Ongelukkige timing: Typisch Tuinzigt keert terug op tv

De Sparrenweg ligt in de wijk Tuinzigt. Op de website van BN DeStem reageren buurtbewoners geschokt op de aanslag waarbij de 49-jarige Ger van Zundert om het leven kwam. Hij zou zijn vastgebonden, met benzine overgoten en in brand gestoken.

Niet veel later meldt de EO dinsdagochtend in een persbericht: ‘De EO keert vanaf 20 mei terug naar de Bredase wijk Tuinzigt! De omroep zendt dan extra afleveringen uit van het populaire programma Typisch..!. In de opmaat naar de Europese verkiezingen worden de markante bewoners uit deze volkswijk in vier speciale afleveringen opnieuw in hun dagelijks leven gevolgd.’