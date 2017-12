Ongeluk op Turnhoutseweg, weg afgesloten

VIDEO'S Oleta Adams zaterdag in Breda met 'Oleta's menu'

15:07 Oleta Adams, bekend van de hits 'Get Here' en 'Window Of Hope', brengt Breda zaterdag in de kerststemming met haar show in Chassé. Daarna volgt een grote tournee door Nederland. ,,Bij ons in Kansas staat de kerstboom al.''