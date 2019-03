Ongeluk op A58 bij Breda-West, weg is weer vrij

Ellende tussen Rotterdam en Breda voorbij? NS meldt dat software­pro­bleem HSL is opgelost

6:10 BREDA - De fout in de software van de locomotieven die op de Hogesnelheidslijn (HSL) rijden, is verholpen. Dat meldt de NS dinsdag. De laatste maanden zorgden problemen met de software voor hinder voor treinreizigers op de HSL, de lijn van Rotterdam naar Eindhoven, via Breda en Tilburg.