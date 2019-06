Ongeluk op A27 bij knooppunt Hooipolder

Bredase rugtatoea­ge maakt internatio­na­le honkbal­furo­re

13:38 BREDA - Een Bredase rug maakt furore in de wijde honkbalwereld. En dat rond een historische wedstrijd, de allereerste (Amerikaanse) Major Leaguewedstrijd ooit, die in Europa is gespeeld. In Londen kwamen de aartsrivalen New York Yankees en Boston Red Sox tegen elkaar uit. Bijna 60.000 toeschouwers zagen de Yankees winnen, 17-13.