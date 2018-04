Ongeluk op A16 bij Breda, twee rijstroken dicht

COLUMN Marginaal lokaal: met één zetel de grootste zijn

8:00 Als laatste van de lijsttrekkers was Peter Vissers van Breda '97 vorige week aan de beurt bij het voorstelrondje bij de installatie van de Bredase raadsleden. "En wij zijn de grootste lokale partij," zei hij met gevoel voor understatement. Want 'wij' is in dit geval hij.