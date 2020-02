Ongeluk met vrachtwagens op A58 bij knooppunt Galder: snelweg dicht

39Graden festival is hot: ‘Een opstap naar een mogelijk professio­ne­le carrière’

13:00 Op 7, 8 en 9 februari komen tientallen jongeren hun talenten tonen in Podium Bloos. Voorstellingen die ontwapenend, droevig, humoristisch of spannend zijn in allerlei soorten en maten: theater, muziek, dans, spoken word en circus. Met 39Graden is Bloos weer even het centrum van theatrale cultuur in Breda en omstreken.