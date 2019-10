Ongeluk met vrachtwagen zorgt korte tijd voor file op A59 bij Breda

Stikstofpa­niek in Brabant. En de Belgen dan? Die hebben het ook niet makkelijk.

6:00 BREDA - West-Brabantse veehouders maken zich, net als het merendeel van hun Nederlandse collega’s, zorgen over de strenge stikstofregels die worden ingevoerd. Een aantal van hen kijkt met een schuin oog over de landsgrenzen: ‘Daar vliegen de stallen uit de grond. Wanneer zijn de Belgen aan de beurt?’ Alsof het in Vlaanderen voor de veeboeren zo’n feest is. ,,Jullie worden tenminste nog uitgekocht, wij worden gewoon weggepest.’’