Ongeluk met vrachtwagen veroorzaakt file op A27 tussen Breda en Gorinchem

Ballenbak in de Heuvel: de meest vreemde zaken duiken op uit sloophuizen in Breda

10:13 BREDA - In aanloop naar de sloop van de woningen in de Nova Zemblastraat in de wijk Heuvel zijn onlangs alle gemeenschappelijke tuinen geruimd. De sloop van de portiekflats zit er al geruime tijd aan te komen. Voornamelijk studenten zijn gehuisvest in de straat.