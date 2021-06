Ongeluk met vrachtwagen op A58 bij Bavel

Herrie bij het CDA, ook bij West-Brabantse partijle­den klinkt kritiek: 'Onverteer­baar wat Pieter heeft gedaan’

12 juni ROOSENDAAL/BREDA - Het polonaisegevoel is ver te zoeken. CDA-kopstukken in West-Brabant zien met lede ogen aan hoe de ooit zo krachtige bestuurderspartij vechtend over straat gaat. ,,We worden uit elkaar gewalst. Onverteerbaar wat Pieter heeft gedaan.”